Wat maakt een voetbalclub in hemelsnaam nog katholiek?

Bij RKVV Nulandia hangt een opvallend bord naast het veld. Tussen verschillende reclame-uitingen prijken hierop de naam en afbeelding van wijlen pastoor Adriaan van Erp. ,,Hij was onze officiële beschermheer'', zegt voorzitter Ad van de Meulenreek. De pastoor, die in 1992 overleed, was een vaste toeschouwer als het eerste team van Nulandia op zondagmiddag zijn thuiswedstrijden speelde.