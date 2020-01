Waterschap blikt met inwoners in Lith terug op hoogwater van 1995

Een van de gebeurtenissen die zeker ook te berde zal worden gebracht is het wegzakken van een grote kraan in een wiel bij Maren-Kessel. Hoewel dat incident zich ruim een jaar eerder voordeed bij het hoogwater van eind 1993. Die kraan was inderhaast opgetrommeld om het breken van een dijk te voorkomen. ,,In de uiterwaard was tot op grote diepte zand gewonnen. Bij een dijkinspectie zagen we het water in de wiel hard stijgen en verkleuren. Een duidelijk signaal dat het Maaswater onder dijk doorstroomde en zand in de wiel spoelde.” De Bijl liet 25 vrachtwagens met gebroken puin uit Oss aanrukken om het lek te dichten. Dat ging goed, tot ook de kraan in de wiel wegzakte.

Tijdens de bijeenkomst wordt er overigens niet alleen teruggeblikt. Het waterschap is anno nu druk doende met plannen om de Maasdijken verder te versterken. Te beginnen met het traject tussen Ravenstein en Lith. ,,Wat we geleerd hebben van toen is dat we dit soort ingrepen niet vanachter een bureau in Den Bosch moeten bedenken, maar dat we de inwoners nadrukkelijk moeten betrekken”, verklaart Peter van Dijk, bestuurder van Waterschap Aa en Maas. ,,Het gaat niet alleen om forse ingrepen in de leefomgeving, maar ook om onvoorstelbaar veel geld. In de periode tot 2050 investeren we tussen de achthonderd miljoen en een miljard in onze Maasdijken.”