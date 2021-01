Waterschap getergd door kritiek Oss: ‘We kunnen niet alles tegelijk’

Eerste windpark Oss staat met bijna jaar vertraging voor laatste horde

11 januari OSS/DEN HAAG - Kan de bouw van vier grote windturbines aan de noordoostkant van Oss nog dit jaar beginnen? Of steekt de Raad van State een spaak in het wiel? Die vraag wordt naar verwachting eind maart beantwoord als het hoogste rechtscollege eindelijk uitspraak doet in de beroepen die tegen het plan zijn ingesteld.