,,We beginnen op onze tenen te lopen”, voelt rouwautochauffeur Frank Meijers uit Schaijk

Osse burgemees­ter Buijs heeft waarschijn­lijk corona en draagt taken tijdelijk over

1 april OSS - De Osse burgemeester Wobine Buijs is waarschijnlijk besmet met corona. Ze zit op dit moment ziek thuis met verschijnselen die op het virus wijzen, maar er is geen mogelijkheid om op COVID-19 te testen. Wethouder Frank den Brok neemt tijdelijk haar taken over.