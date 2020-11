We hamsteren deze keer geen wc-papier, maar boeken van de bieb

De telefoon staat roodgloeiend aan de balie van de bibliotheek in Oss. ,,Nee mevrouw, u hoeft niet uw boeken in te komen leveren. Áls we dichtgaan, dan gaat er een boetevrije periode in, net als de vorige keer. Nee wij weten óók nog niet of we open mogen blijven.” Vestigingsmanager Maaike van der Burgt heeft al heel veel van deze vragen beantwoord. ,,Het is gek, maar veel mensen denken dat wij al weten of we dicht moeten. Maar Rutte heeft me nog niet gebeld, wij horen vanavond voor de tv of we open mogen blijven.