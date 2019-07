‘We moeten groter denken dan Schaijk bij Uden en Bernheze: maak er met Oss erbij een gewest van’

SCHAIJK -Dat politieke fusiegekrakeel is-ie een beetje beu. Schaijk nou wel of niet bij Uden? Of toch bij Oss? Met of zonder Bernheze? Denk groter, oppert de 67-jarige Johan Kusters die met zijn Annie (64) en de gedane boodschapjes huiswaarts keert.

,,Maak er een gewest van; net als wat de betrokkenen in de regio Cuijk geprobeerd hebben. Dus heel Landerd, heel Oss en heel Bernheze in één groot verband: met Oss als de 'hoofdstad'. Stop met die politieke spelletjes; anders krijgen we straks weer zo'n gedoe als destijds bij de vraag waar het nieuwe ziekenhuis moest komen."

Han en Floor Janssen, twee Schaijkse vijftigers die hun hond Sara uitlaten, weten dat er inmiddels een petitie online is waarop ze kunnen aangeven om alsnog Oss in plaats van Uden bij de gemeentelijke herindeling te betrekken. ,,Terecht", klinkt Han beslist, ,,want het Schaijk zoals wij dat kennen, is in principe meer op Oss dan op Uden gericht. Onze jeugd gaat er naar school, we winkelen er en brengen ons afval naar de milieustraat: die petitie vóór Oss gaan wij dus zeker ondertekenen. Het is sowieso raar dat deze stad buitenspel is gezet bij de fusiebesprekingen. Dat hoor je ook van dorpsgenoten."

Onderhandelen