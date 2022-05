We willen vooral heel graag dat het béter gaat

Ik fantaseer daarbij dat deze geestelijke niet alleen hoopte op een wonder, maar dat hij ook gewoon een collegiale vent is, die behalve de habijt van Titus, wellicht ook een plukje haar van Peerke Donders in zijn broekzak had en een vingerkootje van Eustachius van Lieshout in het borstzakje van zijn zwarte overhemd, dicht bij zijn hart. Zou dat niet mooi zijn, dat dat gewoon de minder bekende kant is van het priestervak: bidden met relieken van zaligverklaarden, voor welke kwaal je dan ook onder de leden hebt. Zo kun je ooit een collega aan een promotie tot heilige helpen, mochten god of het lot je gunstig gezind zijn.