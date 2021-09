‘We willen zó graag weten wat er precies gebeurd is met Nick’

14 jaar was Nick van Wichen toen hij op 17 oktober vorig jaar bij een tragisch ongeval op het spoor in Oss overleed. Hij ging logeren bij een vriend. Gaf zijn vader een boks, zei: ‘Tot morgen’. En drie uur later was hij dood. Wat er die avond gebeurde, was eerst één groot raadsel en kreeg de weken erna langzaam vorm. Maar er ontbreken nog steeds puzzelstukjes en dat maakt het extra zwaar. Zijn vader Menno: ,,We hebben eind juni aan alle derde klassen van Het Hooghuis in Heesch verteld wat er is gebeurd. Wat we nú weten. Er gingen zoveel rare verhalen rond. Het was moeilijk, er werd veel gehuild, maar ook heel fijn. We hebben daarna meerdere brieven van leerlingen gekregen, ze kunnen het nu ook beter begrijpen. Nick was geliefd.”