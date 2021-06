Wederom streep door Effe noar Geffe, maar opnieuw kleiner alternatief voor (oud)-dorpsbewoners

,,Heel erg jammer, maar we moeten wel reëel zijn", luidt de conclusie van Chrisjan van Dinther over het schrappen van het evenement. Volgens de voorzitter van Effe noar Geffe is het nu gepresenteerde besluit enkele weken geleden al genomen en toen zagen de vooruitzichten over de bestrijding van de pandemie er nog heel anders uit. ,,Toen was de regelgeving nogal schimmig en was er nog veel onduidelijk. Maar als organisatie moesten we toen wel een besluit nemen. En wij wilden geen half evenement gaan organiseren, want dan kunnen onze fans en medewerkers afhaken. We doen het goed of niet.”