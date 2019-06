Weer autobrand in Oss, bewoner blust zelf

William Oomen ontvangt Osje van Verdienste

14 juni OSS - William Oomen kreeg vrijdag een Osje van Verdienste. Oomen kreeg deze gemeentelijke onderscheiding in verband met zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss. De uitreiking was tijdens een afscheidsetentje in Restaurant Clemens in Oss.