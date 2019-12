Weer autobrand in Oss, deze keer in Looveltlaan

Stille getuigen Kerstbonus werd in Oss 'liederlijk opgezopen’, tot ergernis van de krant

30 december In kranten van rond de jaarwisseling wordt altijd even teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgeblikt op het nieuwe. Over het algemeen levert die traditie aardige stukken op. Maar toen de Osse krant in januari 1920 even terugblikte, viel er bij de lezers geen gezellig krantje op de mat.