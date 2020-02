Weer autobrand in Oss: dit keer in de Molenstraat

In de Molenstraat stond een donkerkleurige Alfa Romeo in brand. De melding van de brand kwam rond 05.45 uur bij de hulpdiensten binnen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de auto al compleet in lichterlaaie.

In Oss zijn de afgelopen twee jaar tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. In september vorig jaar is iemand opgepakt voor brandstichting bij een of meerdere auto’s, maar diegene is korte tijd later weer vrijgelaten.