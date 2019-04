Wéér autobrand in Oss: Ford Fiesta in lichterlaaie

Eventjes gedoe, maar dan wel supersnel internet in de hele gemeente Oss

27 april OSS - In Teeffelen en in het centrum van Berghem zijn ze al zover, in Geffen bijna, maar nu gaat ook heel de gemeente Oss aan de glasvezel. Tenminste, als 30 procent van de Ossenaren deze zomer in gaat op het aanbod van netwerkbeheerder E-fiber om in de hele gemeente glasvezel aan te leggen. Internet via glasvezel is sneller. Maar er moet wel een kabel in je huis aangelegd worden. Toch? En hoe zit het met providers? En kun je met zo'n wonderkabel ook tv kijken en bellen?