Weer autobranden in Oss, twee auto's in vlammen op

Jeugdvakan­tie­werk Herpen uitgeroe­pen tot Helden van Herpen

6 januari HERPEN - Elk jaar wordt er tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad in dorpshuis 't Slotje een groep weldoeners uit het dorpsraadgebied uitgeroepen tot Helden van Herpen en beloond met 500 euro, voor de club welteverstaan. Zondag was het weer zover. Dit jaar viel deze eer te beurt aan het Jeugdvakantiewerk in Herpen dat deze zomer haar 50-jarig bestaan viert.