Weer een feestweekend bij 't Berghje tijdens Osse kermis

De vergunningen voor de feesten van vrijdag 16 tot en met zondag 18 augustus aan de Berghemseweg zijn volgens de kroegbaas binnen. ,,We zijn nu druk bezig met de programmering. En eigenlijk hebben we een vergunning voor alle dagen. We kunnen elke dag naar buiten, als we dat willen, maar vooralsnog doen we het op vrijdag, zaterdag en zondag", zegt hij. Net als vorig jaar komt er een grote overkapping op de Berghemseweg te staan met een podium. ,,Het is goed bevallen. Daarom heb ik altijd gezegd dat ik dit jaar weer hetzelfde wil gaan doen. De programmering stem ik af met 't Huukske (kroeg aan de Oostwal waar Van den Bergh ook eigenaar van is, red.). Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de kroegen elkaar beconcurreren.”

Onduidelijk

Ondertussen is nog niet duidelijk of de Osse kermisfeesten in het centrum doorgang kunnen vinden. Vorig jaar trok de organisatie zelf de stekker eruit nadat de rechter had besloten dat de feesten op de Eikenboomgaard zonder versterkt geluid plaats moesten vinden. Ook dit jaar ziet het er niet goed uit. Een recente uitspraak van de Raad van State zorgde niet voor aanknopingspunten voor een goed onderbouwde vergunning en bewoners van de straat hebben laten weten in beroep te gaan tegen een mogelijke vergunning.