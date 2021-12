Weer een sushizaak erbij in Oss, dit keer gaat Sushi 8 openen

Mr. Sushi opent nieuwe vestiging aan de Walstraat in centrum Oss

OSS - Sushiketen Mr. Sushi opent over een maand een vestiging in het centrum van Oss. In het pand aan de Walstraat 19, waar voorheen Zoetegoed te vinden was, worden vanaf halverwege maart maki's, sushi en handrolls uitgeserveerd.

13 februari