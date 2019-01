Weer gesteggel om standplaats in Oss: visboer woest na verliezen van plek bij Ussen en Ruwert

Korf is de neef van Michiel en Riemda de Ruiter, die samen liefst 38 jaar met een vishandel in Oss te vinden waren. Ruim drie jaar geleden gaan zij met pensioen en neemt hij hun kar over. Vanuit Scheveningen rijdt Korf twee keer per week op en neer naar Oss. Op donderdag brengt hij zijn handel aan de man in Ussen, op vrijdag bij de Ruwert. Even staat hij op zaterdagen ook nog voor de Emté aan het Jurgensplein, maar die stek zegt hij vanwege drukte vrijwillig op.