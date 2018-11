Weer inbraak bij VV Boekel Sport, weer niks buitgemaakt, weer flinke schade

BOEKEL - Het zit VV Boekel Sport niet mee. Wel op het veld. De club staat vijfde in de derde klasse. Maar buiten het veld zit het tegen. Voor de tweede keer in twee maanden tijd is ingebroken in de kantine. De vandaal is zonder buit weer vertrokken, maar is wel op beveiligingscamera's vastgelegd.

De voetbalvereniging deelt het verhaal op haar Facebookpagina. Vrijdag in alle vroegte, tussen 03.00 en 03.30 uur heeft iemand de ruiten van de bestuurskamer vernield. Via die weg is de persoon in de kantine binnengekomen. Na enige tijd is deze persoon weer vertrokken, zonder iets mee te nemen. In de tussentijd zijn binnen ook vernielingen aangericht.

Hoewel er niks buit is gemaakt, is het toch een domper voor de voetbalclub. ‘Wederom niets weggehaald, maar de materiële schade is groot.’ De club vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden.

