Weer inbraak bij WOLF Herenmode in Oss

Ossenaar huurde garagebox vol drugs bij café Schutskooi: justitie eist 18 maanden cel

15:15 DEN BOSCH/OSS - Een 36-jarige Ossenaar moet 18 maanden in de cel doorbrengen voor betrokkenheid bij een met xtc-pillen gevulde garagebox. Die huurde hij in 2015 bij toenmalig café de Schutskooi aan de Driek van Erpstraat in Oss. Dat stelde het Openbaar Ministerie deze week in Den Bosch. De man was volgens justitie betrokken bij ‘ondermijnende drugscriminaliteit’.