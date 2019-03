Weer is het raak: auto uitgebrand in Oss, ditmaal aan Grindlaan

Iedereen zong deze carnaval mee met De Kapotte Kachels: ‘Het was spectacu­lair’

13:20 EINDHOVEN/OSS – Heb je carnaval gevierd? Dan heb je het nummer ‘Terug over de Maas’ van CV De Kapotte Kachels ongetwijfeld een keer (of zestig) voorbij horen komen. De makers van de kraker zijn Sander, Job en Wouter. Ze hebben het lied in de afgelopen dagen tientallen keren door de microfoon gebruld. Ze bezochten 26 locaties. Ze kwamen in Oss, Eindhoven, Elshout, Veen, Lage-Mierde, Veghel, Chaam en nog een aantal andere Brabantse plaatsen. En nu zijn ze gesloopt.