Weer koolmonoxide-melding in Oss bij restaurant en bovenwoning

Glenn Coldenhoff wordt ‘heel langzaam’ weer de oude

14 april Glenn Coldenhoff is na een zware crash in december nog altijd niet waar hij wil zijn, maar wordt langzaam aan wél de oude. Zondag werd hij vierde tijdens de Dutch Masters of Motocross in Oss, op vertrouwde grond. ,,Het is mooi om hier terug te zijn”, zegt de in Heesch opgegroeide crosser.