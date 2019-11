Wéér koude douche voor spelers sv TOP in Oss: ‘Warm water net zo onmisbaar als een bal’

Heesch verzamelt munitie tegen de windmolens op avond met klimaats­cep­ti­ci

0:15 Bijna honderd mensen, 95 om precies te zijn, kwamen woensdagavond naar de avond in De Pas in Heesch waar het ‘andere geluid’ van klimaatsceptici over onder andere windmolens te horen was. Voor tegenstanders van de plannen voor windparken in Heesch-West en de Lithse Polder klonk het verhaal als muziek in de oren.