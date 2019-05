Weer man gestoken in Schadewijk in Oss: eerder al noodtoestand uitgeroepen in beruchte buurt

video Bryan Smeets is trots, maar baalt ook bij TOP Oss: ‘In de play-offs was het gewoon onvoldoen­de’

0:38 Het was even nog de vraag of Bryan Smeets (26) wel kon spelen tegen Sparta, maar hij verbeet de pijn en maakte de 90 minuten vol. En hij concludeerde dat TOP in de play-offs niet de stuntploeg was, die het in de reguliere competitie wél was. ,,Het was in de play-offs echt niet goed genoeg”