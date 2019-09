Weer ongeluk op beruchte kruising met fietsstraat in Oss

Noordelij­ke randweg kost Oss minstens 13 miljoen euro

19:02 OSS - Drie rotondes, veertien aangepaste kruispunten en ten minste 13,3 miljoen euro. Het is allemaal nodig voor de aanleg van de noordelijke randweg in Oss. Dat staat in een nieuwe informatienota die het gemeentebestuur dinsdag openbaar maakte.