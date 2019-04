Wéér vandalisme bij nieuwe Poolse super Oss: stinkend goedje rondgespoten

OSS - Supermarkt Zapolski blijft in de eerste weken in Oss weinig bespaard. Nadat de winkelruiten werden ingegooid en er brand woedde in een bouwcontainer, is er deze week met een stinkende vloeistof in het rond gespoten. Met man en macht wordt geprobeerd de schade te herstellen. ,,We laten ons niet wegjagen.”

Zaterdag opende de Poolse supermarkt aan de Wethouder Van Eschstraat in Oss de deuren. Het is na Helmond en Tilburg de derde vestiging van de nog jonge keten. Noodgedwongen zaten er toen nog houten schotten op de plek van de winkelruiten. Het glaswerk werd namelijk in de weken voor de opening al tot twee keer toe vernield.

Donderdagmiddag is er nieuw glaswerk geplaatst. Daardoor kan de winkel even goed doorluchten, want binnen hangt een hardnekkige stank. Dinsdagmiddag hebben twee mensen namelijk een stinkende vloeistof achtergelaten op verschillende plekken in de supermarkt. De overlast is zó hevig dat de zaak er woensdag tijdelijk voor op slot moest. Tot laat in de avond is de winkel gepoetst, maar nog steeds is de geur niet helemaal verdwenen.

Vermoedelijk zelfde daders

,,Het lijkt er op alsof iemand ons écht niet in Oss wil hebben", zegt eigenaar Kamil Zapalski. Hij vermoedt dat dezelfde daders verantwoordelijk zijn voor al het vandalisme. ,,Ik heb geen idee wie het zijn.”