Weer vijf jongens op de bon geslingerd vanwege vuur stoken bij Geffense Plas in Oss

Bij de Geffense Plas is fase 2 afgegeven vanwege brandgevaar. Hier mag daarom geen vuur worden gestookt. De agenten controleren hier dagelijks op.

,,Gezien de droogte is het stoken van een vuurtje zo kort op de bosrand erg gevaarlijk! We willen natuurlijk geen bosbrand!”, zeggen Osse wijkagenten. De jongens waren sowieso op de verkeerde plek, tussen zonsondergang en zonsopgang mag je niet in de bossen en op het openbare strand zijn.