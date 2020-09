Weg van de keukentafel: vraag naar kleine kantoorruimte stijgt

Column Zelfs zonder borrel­nootjes is de commissie­ver­ga­de­ring leuk.

13 september OSS - Ik moest naar de commissievergadering. Dat doet een collega meestal, maar die was op vakantie. Ik hoop dat ie nog lang in thuisquarantaine moet, want een avondje lokale politiek is heerlijk. De VVD wond zich op over een tekstje op de site van het Golfbad, over een vrouwenzwemuurtje, verboden voor mannen. Er moest ook maar een herenzwemuurtje komen. Of het vrouwenzwemuurtje moest verboden worden. De SP had allemaal vragen over een nieuw plan om van buurthuizen een soort opvangcentra voor minder-veerkrachtigen te maken waar vrijwilligers het werk van de zorg zouden doen.