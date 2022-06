Wegbranden van onkruid veroorzaakt smeulend vuur in winkelpand Oss

Grote woorden over stroomstop: komen er ook echt al bedrijven in de knel? ‘Daar is het nog te vers voor’

DEN BOSCH - Onaanvaardbaar. Onacceptabel. Ontzettend zuur. Het regent grote woorden over de tijdelijke stroomstop voor bedrijven en projecten in Brabant en Limburg. ,,Het is een drama.”

10 juni