Wegwijzer Bernheze moet naar een betere plek en krijgt jeugdzorg erbij

HEESCH - De gemeente Bernheze gaat op korte termijn een andere plek zoeken voor Wegwijzer Bernheze. Het integrale loket voor toegang tot de zorg zit nu op de tweede verdieping in De Pas. Gekeken wordt naar andere mogelijkheden in De Pas of in het gemeentehuis.

Uit een evaluatie van het eerste halfjaar blijkt volgens wethouder Rien Wijdeven ‘een grote mate van tevredenheid’. Wel moeten de herkenbaarheid en vindplaats van de Wegwijzer beter. ,,We zijn er nog niet maar we zijn op de goede weg’’, zei Wijdeven in een toelichting.

Eén dossier voor hulpverleners

In Wegwijzer Bernheze werken alle zorgprofessionals die gaan over de Wmo en sociale zaken in de gemeente samen in een team. Mensen met vragen of problemen op deze gebieden kunnen bellen en komen via doorverwijzing snel op de juiste plek terecht met één dossier voor de hulpverleners. De gemeente wil dat deze kwetsbare mensen niet meer drie keer hun verhaal hoeven te doen.

Bernheze gaat het loket nu verder ontwikkelen. Zo komt in 2022 jeugdzorg erbij. Ook is er volgens de wethouder geld om eventuele problemen op te lossen als mensen door de regels tussen wal en schip dreigen te vallen. ,,We hebben financiële mogelijkheden om grijze vlekken aan te pakken.’’

Volledig scherm Voor de samenwerking in de Wegwijzer Bernheze tekenden wethouder Menno Roozendaal van Meierijstad (die gemeente voert de sociale dienst uit voor Bernheze), wethouder Rein van Moorselaar van Bernheze en Wilbert de Haan Westerveld van Ons Welzijn in juni 2020 een convenant. De Wegwijzer ging in februari dit jaar officieel van start. © Gemeente Bernheze