Weinig animo voor prikken zonder afspraak in Osse Schadewijk, maar Marleen heeft nu wél op tijd haar groene vinkje

,,We gaan zo afschalen.” Abdollah Tribak onderkent halverwege de ochtend al dat er sprake is van overbezetting in het aantal medewerkers op de tijdelijke priklocatie in de Schadewijk. Er zijn pas een stuk of tien ‘klanten’ geweest, ongeveer net zoveel als er GGD-medewerkers in het wijkcentrum zijn. ,,Op andere locaties was dit het drukste moment van de dag. We gaan nog wel door tot drie uur vanmiddag, maar we hoeven echt niet allemaal te blijven.”