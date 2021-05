Weinig verzet Meanderende Maas: 26 kilometer dijk, maar 200 meter discussie

VIDEO Persoon raakt gewond bij bedrijfson­ge­luk in Oss, traumaheli­kop­ter landt op voetbal­veld

17 mei OSS - Een persoon is maandagmiddag rond 12.00 uur gewond geraakt bij een ongeval bij het bedrijf GAM Coating aan de IJsselstraat in Oss. Het slachtoffer is met spoed onder begeleiding van een trauma-arts in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.