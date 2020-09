Wel 400 vrachtwagens grond nodig voor grotere golfbaan Oijense Zij in Oss

Waar Oss een nieuw ziekenhuis wenste kwaakt binnenkort de heikikker

4 februari BERGHEM - Een paradijs voor amfibieën en libellen. Dat stond natuurfanaat Toon Voets voor ogen toen hij in 2003 zijn plan voor de Rijsvennen in Berghem presenteerde aan de gemeente Oss. Nu, zeventien jaar later, wordt het laatste deel van zijn project uitgevoerd. Op de plek waar in 2005 het Osse ziekenhuis was gedroomd kwaakt straks de heikikker.