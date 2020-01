‘Wél airco en terrasverwarmers, maar geen windmolens: dat is onhoudbaar’

Stille getuigen Over honderd jaar gaat de Maas weer gewoon zijn gang

18:30 Het is de tijd van terugblikken en vooruitkijken. Over een jaar weten we wat er van alle voorspellingen voor 2020 is uitgekomen. Kampioen koffiedikkijken is de universiteit van Wageningen. Onderzoekers daarvan kwamen met een prognose van over honderd jaar, waarbij ze niet bepaald over één nacht ijs gingen. Wij zullen het allemaal niet meer meemaken, maar onze nazaten kunnen een boerderijtje aan de Maasdijk vermoedelijk wel vergeten.