Wel thuislozen in Oss , maar 'slapen in een kuil hóeft niet'

Gids voert wandelaars langs plekken van bevrijding in Oss

27 augustus OSS - De bevrijding van Oss is voor een belangrijk deel op beeld vastgelegd door fotograaf Leo van den Bergh. Ter gelegenheid van het 75-jarige viering van dit feit heeft Arno van Orsouw een speciale ‘Market Garden-wandeling’ ontwikkeld. Deelnemers aan de wandeling worden langs de plekken in Osse centrum gevoerd die Van den Bergh in 1944 vastlegde.