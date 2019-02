Welke idioten steken al die auto's in brand?

Er is ook een ander type dader. Soms worden auto's uit wraak - bijvoorbeeld vanwege relatieproblemen - in brand gezet. Soms steekt de eigenaar zelf het voertuig in brand omdat hij geld wil cashen bij de verzekering. Tenminste: als de auto allrisk verzekerd is. Soms acteert de brandstichter uit verwardheid, omdat hij boos is op de wereld. Soms is er sprake van vergelding of intimidatie in het criminele circuit. Slechts een miniem deel van de daders lijkt een echte pyromaan, iemand die zijn fascinatie voor vuur niet kan bedwingen.



,,Over de achtergrond van brandstichters is weinig echt bekend'', zegt directeur Anton van Wijk van Bureau Beke in Arnhem. Hij deed onderzoek naar seriebrandstichters en geeft daarover presentaties in gemeenten die vaak getroffen worden. Daders genieten van de angst en onrust in de buurt en zien graag hoe politie en brandweer in actie komen.