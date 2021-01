Wellicht waterveld voor hockeyclub Heesch maar wel pas over een jaar

HEESCH - Wethouder Rien Wijdeven gaat in gesprek met Mixed Hockeyclub Heesch over een nieuw waterveld. Hij wil daarvoor ook onderzoeken of het mogelijk is dat de hockeyclub aansluit bij een waterzuiveringsproject voor voetbalclubs HVCH en Prinses Irene, waarvoor wellicht Europese subsidie beschikbaar kan komen.

De hockeyclub moet er dan wel rekening mee houden dat de vervanging van het versleten zandkunstgrasveld pas op z'n vroegst over een jaar plaatsvindt.

De wens van de hockeyclub voor een waterveld werd gisteren besproken in de raadscommissie Maatschappelijke Zaken op verzoek van D66, nadat MHC Heesch de gemeente er een brief over had gestuurd. Voor vervanging van het versleten veld heeft de gemeente in de begroting van vorig jaar al 375.000 euro gereserveerd. Een zandkunstgrasveld kost volgens Frank van den Broek, die namens de club insprak bij de commissie, zo'n 260.000 euro. Daarmee zou het beschikbare budget niet in z'n geheel gebruikt worden. De club vindt het een gemiste kans als er geen waterveld komt.

Sneller en minder blessuregevoelig

,,Het spel op een waterveld is sneller, de ondergrond gaat langer mee, er komen minder blessures op voor en mensen kunnen dus langer door sporten. Als hockeyclub met 450 leden kun je tegenwoordig niet serieus meedoen als je geen waterveld hebt. We zijn de enige club in de regio van deze grootte zonder waterveld. Nu het veld toch vervangen moet worden, is dit een uitgelezen kans, die de komende twintig à dertig jaar niet nog een keer voorbij komt.’’

De club vraagt niet per se om extra budget, hoewel de aanleg van een waterveld waarschijnlijk wel duurder is dan de 375.000 euro die al is gereserveerd. Ook het onderhoud is duurder. De club is bereid met de gemeente mee te denken over de financiering en zelf bij te dragen aan het onderhoud. ,,Het is enorm belangrijk voor de groei en de stabiliteit van de club’’, betoogde Van den Broek.

Europese subsidie in het kader van duurzaamheid

Wethouder Wijdeven zei dat het onderwerp nog niet in het college is besproken en dat de aanleg van het waterveld zeker niet gaat lukken binnen de bepaalde financiële kaders. Maar hij wil er wel over in gesprek gaan met de vereniging. Ook wil hij kijken of de gemeente in het kader van duurzaamheid Europese subsidie kan krijgen voor recycling van water bij voetbalclubs HVCH en Prinses Irene. De hockeyclub zou bij dat project kunnen aanhaken met de sproei-installatie die nodig is voor een waterveld. Het zou dan gaan om een ondergrondse vijver voor de opslag en zuivering van gebruikt water zodat het hergebruikt kan worden.

Quote Mijn voorkeur, en ik denk ook die van de club, is dat het in één keer goed gebeurt Frank van den Broek, inspreker namens MHC Heesch

Pas in juni/juli is duidelijk of die subsidieaanvraag kansrijk is of niet. Hij vroeg of de hockeyclub het geduld zou kunnen opbrengen een jaar te wachten. Van den Broek gaf aan dat nog met het bestuur te moeten overleggen maar persoonlijk vond hij dat een jaar niet zou moeten uitmaken. ,,Mijn voorkeur, en ik denk ook die van de club, is dat het in één keer goed gebeurt.’’ Wel hangt dit ook af van de toestand van de huidige velden. Wijdeven: ,,Er moet nog wel aanvaardbaar op gesport kunnen worden.’’

Los van problemen met ander veld

De discussie over het nieuwe veld staat los van de problemen die er zijn met het andere veld van de club. Bij dat zandkunstgrasveld zijn in de aanleg in 2015 fouten gemaakt. Latere reparatiepogingen hebben niet het gewenste effect gehad. Deze ‘garantiekwestie’ ligt volgens Van den Broek bij de gemeente en is nog niet opgelost.