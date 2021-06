Wellmark met handzeep vanuit het café naar een bedrijfshal

Een zolderkamer, het tuinhuis van haar ouders, café de Gouden Leeuw in Geffen en inmiddels een hagelnieuw bedrijfspand in dat dorp. In een notendop is dat de geschiedenis van het bedrijf Wellmark dat Marleen van den Bogaart - afkomstig uit Nuland en woonachtig in Den Bosch - in een paar jaar heeft weten op te bouwen. Ze zette het bedrijf - dat zich richt op de productie en verkoop van handzepen, lotions, geurkaarsen, bad zeep en afwasmiddel - drie jaar geleden op. En ze stelt zelf ook vast dat ze met haar scala aan producten een gat in de markt heeft aangeboord. Afgelopen jaar is de afzet van Wellmark maar liefst met vierhonderd procent gegroeid.