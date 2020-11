Wereldreiziger zit vast in Oss: ‘Kajakken in de Lithse Ham is óók heel leuk’

De reis naar Kirgizië ging niet door, het tripje naar Griekenland moest ze ook annuleren, net als de roadtrip van een maand door Europa. In plaats daarvan reisde Mireille Steegmans door de regio, met haar gezin. Door de crisis ontdekte ze dat er ook dichtbij huis veel moois te ontdekken is. ,,Eigenlijk moet ik dat natuurlijk niet zeggen hè, want dan gaat iedereen er heen. Nee, écht onontdekte parels zijn er natuurlijk niet meer, hier in de regio. Maar we zijn vaak bij de Hemelrijkse Waard geweest, langs de Oude Maas, en dat is echt prachtig. En Batenburg; daar kwamen we door toen we met een tuk-tuk langs de Maas aan het rijden waren. Práchtig is het daar. Deze zomer zijn we gaan kajakken, van strandje naar strandje, in de Lithse Ham. Dat was ook heerlijk. Zo raar, dat soort dingen doe je wel op vakantie, maar niet in je eigen buurt. Terwijl het net zo leuk is."