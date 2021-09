Werk aan fietstunnel blokkeert entree Nistelrode

Extra geld nodig voor dure snelfiets­rou­tes naar Uden

13 april UDEN - De gemeente Uden moet een extra greep in de kas doen voor de aanleg van snelfietsroutes naar Veghel en Nistelrode. In totaal is er 655.000 euro meer nodig dan begroot, de provincie lapt ook nog eens 944.000 euro extra bij aan de snelle fietsverbindingen die samen vele miljoenen euro's kosten.