Werken aan werk, Bernheze doet dat met Meierijstad en Boekel in een nieuw servicepunt

Wethouder Rien Wijdeven van Bernheze is er erg enthousiast over. ,,Het is een vangnet aan de voordeur. Ik heb er hoge verwachtingen van.’’

PIM staat voor participeren in Meierijstad. Die gemeente is kartrekker, maar trekt samen op met Bernheze en Boekel. De drie gemeenten zien PIM Werkt als voorportaal om te voorkomen dat mensen in de WW of bijstand terechtkomen. Aanleiding om deze stap te zetten is de coronacrisis. De gemeenten zijn gaan nadenken over hoe zij de gevolgen van deze crisis voor de arbeidsmarkt op kunnen vangen en over welke mogelijkheden er zijn om op de omstandigheden in te spelen.

Loopbaanadvies en arbeidsbemiddeling

Werknemers, werkzoekenden en zzp’ers kunnen bij het servicepunt terecht voor loopbaanadvies, een van werk naar werk traject of arbeidsbemiddeling. Wie in problemen zit met werk of in problemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door verlies van baan, kan zich melden. Gekeken wordt dan of mensen, eventueel met bijscholing, in een andere sector aan de slag kunnen.

De gemeenten werken in PIM samen met onder meer UWV, uitzendorganisaties Hobij en USG People, IBN, WSD, onderwijsinstelling De Leijgraaf en het leerwerkloket. De pilot duurt twee jaar, in juni is er een officiële opening maar het servicepunt is al actief. Met onder meer een loket aan de Markt 3 in Veghel. Sinds enkele weken is het aan het proefdraaien en er zijn al veertien nieuwe plaatsingen gerealiseerd.