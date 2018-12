Werken met kerst vervelend? Welnee!

Lang niet iedereen viert kerst gezellig thuis. Soms moet je bijvoorbeeld werken. Of lig je in het ziekenhuis. Zoals bijvoorbeeld de kleine Alice en haar ouders Niels en Willemien Uphoff. Alice, net een week oud, vindt het allemaal best. Die wéét niet eens wat kerst is. Eigenlijk mochten ze al eerder naar huis, maar een antibioticakuur gooide roet in het eten. Willemien: ,,Die moest ze in het ziekenhuis afmaken.” Ach, ze vinden het eigenlijk wel lekker, zo’n rustige eerste kerstdag in het ziekenhuis. Vanavond komen de ouders van Willemien nog even langs. En straks krijgen ze een kerstdiner, op hun kleine kamer hier op kraamafdeling. Beenham, zalm, advocaatroom toe. Lekker.