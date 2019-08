Werkstraf en reclasseringstoezicht na huiselijk geweld Oss

Teslarij­der dacht dat automati­sche piloot aanstond en veroorzaak­te fataal ongeval

20 augustus REEK/UDEN - De 64-jarige Udenaar die op 30 januari op de verkeerde weghelft van de Provincialeweg Zuid bij Reek frontaal op een tegenligger botste, was in de veronderstelling dat de autopilot op dat moment zijn Tesla bestuurde. Dat vertelde hij dinsdagmorgen in de rechtbank in Den Bosch. De bestuurder van de andere auto, de 73-jarige oud-Maaslandcollege-docent Harry Hoeben uit Oss, overleed aan de gevolgen van de botsing.