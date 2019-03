Werkstraf voor helers: ‘Zulke goede fietsen koop je niet zomaar op straat’

,,We hebben die fietsen op straat gekocht”, vertelde de oudste huurder, een Poolse arbeidsmigrant van 32. ,,Er stond een meneer bij de Albert Heijn in Oss en die bood ze aan voor 150 euro. Hij vertelde ons dat ze niet gestolen waren. Die man was heel erg overtuigend.” Het leek een heel goede deal, vonden ze allebei. ,,Twee fietsen zouden we zelf gebruiken. We wisten nog niet wat we met die andere rijwielen zouden doen. Verkopen, waarschijnlijk. En mijn vriendin kon ook wel een nieuwe fiets gebruiken.”