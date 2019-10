Werkstraf voor het slaan van goede vriend uit Schaijk met kapotte bierfles

Kwartierma­ker moet zorgen voor huurders én reuring in het Osse UIThuis

6:01 OSS - Leuk en aardig, zo'n nieuwe woontoren in het Walkwartier. Maar intussen blijft het al twee jaar oorverdovend stil rondom het cultuurhart in het centrumplan. Daarom moet er per direct iemand worden aangesteld die zorgt voor meer reuring en huurders in het UIThuis. Daarvoor pleit het CDA.