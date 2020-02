Werkstraf voor Osse vrouw na poging tot oplichting van bank

Dierenvoed­sel­bank start met uitgifte­punt in Berghem: ‘Voor mensen in armoede is huisdier nog belangrij­ker’

12:23 BERGHEM - Voedselbanken voor mensen die de eindjes maar moeilijk aan elkaar geknoopt krijgen kent deze regio al langer. Nieuw is een voedselbank die zich richt op huisdieren. ,,Voor mensen die in armoede leven is een hond of kat vaak nog belangrijker dan voor andere mensen.”