Werkstraf voor Ossenaar voor bezit van historisch pistool

Ook Sneakers en Bijou Brigitte vertrekken uit centrum Oss, Intertoys blijft open

14:55 OSS - In navolging van Coolcat vertrekken ook schoenenzaak Sneakers en sieradenzaak Bijou Brigitte binnenkort uit het centrum van Oss. De twee winkels zitten vlak naast elkaar aan de Heuvelstraat. Sneakers is eind april voor het laatst open. Bijou Brigitte sluit waarschijnlijk over een paar maanden.