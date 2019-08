Werkstraf voor Ossse man (32) die buitenproportioneel geweld gebruikte tegen 16-jarig meisje

EINDHOVEN/OSS - Een 32-jarige Ossenaar gaf op 15 augustus 2018 een 16-jarig meisje een knietje en acht vuistslagen in haar gezicht, na een ruzie over een gevallen sigaret. Politierechter R. Heemskerk legde vrijdagmiddag in Eindhoven aan de man een werkstraf van 100 uur op voor een 'poging tot zware mishandeling'.

De 32-jarige man was op het balkon van zijn appartement in het centrum van Oss een sigaretje aan het roken, toen zijn oog viel op twee 16-jarige meisjes die beneden rondliepen. “De een gaf de ander een klapje”, gaf de man aan. “Dat was misschien een grapje, maar ik vond het wel interessant.” Een van de meisjes schreeuwde volgens hem naar boven: “Wat sta je nu te kijken!” Op dat moment 'vielen' er een aantal sigaretten van het balkon. Een van de meisjes schold de Ossenaar uit. De man ging daarop ‘in trainingsbroek en slippers’ naar beneden.

Het slachtoffer stapte boos op de man af. Op camerabeelden was te zien hoe zij met haar arm een beweging in de richting van de Ossenaar maakte. Hij ging door het lint. De man sloeg het meisje een groot aantal keren in het gezicht. Hij gaf haar bovendien een knietje in het gelaat. De Ossenaar ‘verdedigde zichzelf’ vond advocaat S. Engelen. Daarin ging zijn cliënt weliswaar te ver, maar dat zou komen door de hevige emoties. Er was volgens Engelen sprake van ‘noodweerexces’ (in gewonemensentaal: zelfverdediging die te ver gaat). De advocaat wilde dat de Ossenaar daarom geen straf zou krijgen.