‘Werkverschaffing’ in de jaren 20: oude Raadhuis in vijf weken tijd slopen

Stille GetuigenOSS - We leven in een tijd van grote problemen en grote plannen. Er worden oplossingen gevraagd voor milieu, stikstof, veestapel, afvalbergen en huizenbouw. En wat als na de coronacrisis, als de schulden afbetaald moeten worden, de werkeloosheid alsnog omslaat in werkloosheid? Een raadscommissie van drie ijverige mannen om de samenleving weer op de rit te helpen, kon lang geleden misschien nog wel wat uitrichten, maar hun grote plan om in Oss werklozen weer aan het werk te helpen, heeft als oplossing de tijd niet doorstaan.

Niet alleen in de jaren dertig van de vorige eeuw heerste er grote werkloosheid, de hoogste ooit, ook in de jaren twintig liet de werkgelegenheid veel te wensen over. ‘Onrustbarend’ omschreef de gemeenteraad van Oss de ‘algehele malaise’. Er moest een plan komen, en een commissie. Die werd ingesteld op 19 mei 1921 en die had binnen een maand een plan klaar.

Arbeidsbeurs

Er werd een arbeidsbeurs ingesteld waar werklozen zich iedere maandag en vrijdag op het gemeentehuis konden aanmelden als werkzoekende bij ambtenaar J. Couwenberg. Dan kon bezien worden hoe zij weer aan het werk konden. De vakbonden was verzocht te bevorderen dat hun werkloze leden zich zouden opgeven en aan de fabrikanten was gevraagd bij noodzakelijk ontslag of bij aanneming, speciaal rekening te houden met in Oss wonende arbeiders.

Werkverschaffing was het tovermiddel

Het driemanschap had intussen zes uiteenlopende werkgelegenheidsprojecten geselecteerd. Het tovermiddel heette ‘werkverschaffing’: betaald werk waar de gemeenschap wat aan had en waarvoor de gemeente subsidie kreeg van het Rijk. Het mes sneed zo aan twee kanten. Boven aan de lijst van de commissie, waarvan wethouder (later burgemeester) Jan Ploegmakers deel uit maakte, stond de aanleg of verharding van wegen. Kostbare werken maar wel projecten waar de rijksoverheid aan wilde meebetalen. Werk hoopte de commissie ook aangeboden te krijgen van de polderbesturen en de gasfabriek. Ontginningswerkzaamheden viel vooralsnog af omdat die te seizoengevoelig waren. De aanleg van riolering was te specialistisch maar het afbreken van het oude Raadhuis op de Heuvel was een mooi project. Niet het grootste, maar daar zouden 10 man vier tot vijf weken werk aan hebben.

Volledig scherm De ‘betonwoningen’ in de Floraliastraat tijdens de bouw in 1921 opgebouwd met betonblokken © John van Zuijlen

Betonwoningen in Floraliastraat

Een onderdeel dat aanvankelijk onhaalbaar geacht werd, het vervaardigen van betonsteen, ging toch door. Te kleinschalig werd er eerst geoordeeld omdat er nauwelijks huizen gebouwd werden met beton. De Middenstands Woningbouwvereniging Ons Voordeel bracht uitkomst. Die wilde 40 woningen bouwen in de Floraliastraat. De gemeenteraad zag daarin een werkverschaffingsproject als ‘Ons Voordeel’ verplicht kon worden om in beton te bouwen. De betonfabrikant zou dan subsidie krijgen omdat die in plaats van geschoolde arbeiders, onervaren werklozen moest inzetten. Maar in Den Bosch hadden werkloze sigarenmakers de techniek in twee weken onder de knie gekregen. En zo bepaalde de bouwvergunning, op voorstel van raadslid Van Grunsven, dat de woningen van ‘Ons Voordeel’, desnoods alleen de voorgevel, gebouwd moesten worden in natuursteen én betonsteen. De eerste 40 woningen vooraan in de Floraliastraat heten sedertdien, dankzij de werkverschaffing én Jan van Grunsven, de betonwoningen.

Volledig scherm De Floraliastraat met de betonwoningen in volle glorie in de jaren dertig © John van Zuijlen