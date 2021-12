Werkzaamheden aan A50: snelweg komend weekend dicht vanaf Oss richting Nijmegen

Verkeer vanuit de richting Eindhoven en Den Bosch dat richting Nijmegen/Arnhem wil, wordt omgeleid via de A2. Het verkeer dat komt vanuit Veghel en Uden en dat richting Nijmegen wil, wordt via knooppunt Paalgraven over de A59 in de richting van Den Bosch geleid om dan via de A2 en knooppunt Deil richting Arnhem en Nijmegen te rijden.