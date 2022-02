Wetenschap voor groep 6: ‘Waarom stinkt de scheet van mijn buurman harder dan de mijne?’

Ook in deze regio staat de gedwongen gesloten nachthore­ca op: ‘Rutte heeft echt verkeerd beeld van ons’

LOOSBROEK/UDEN - Nachthorecazaken zijn het zat en gaan uit protest tegen de coronamaatregelen op zaterdag 12 februari open. Support voor de actie in deze regio komt onder anderen van Lunenburg Events & More in Loosbroek en Carrousel in Uden.

3 februari